Suriye'ye Mobil Ekmek Fırını Yardımı

Verenel Derneği tarafından hazırlanan günlük 21 bin ekmek üretim kapasiteli mobil ekmek fırını, Suriye'ye gönderildi.





Diriliş Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Verenel Derneği Genel Başkanı Müslim Alkan, mobil fırının Suriye'de ihtiyacın olduğu çeşitli noktalarda dolaşarak savaş mağdurlarına sıcak ekmek dağıtımı sağlayacağını kaydetti.



Derneklerince, Suriye'deki savaş mağdurları için bugüne kadar yaklaşık 500 tır yardım malzemesi gönderildiğini belirten Alkan, "Suriye'de savaşın başladığı günden bugüne kadar 500'ü aşkın yardım tırını Kızılay ve AFAD vasıtasıyla savaş mağdurlarına ulaştırdık. Bugün ise günlük 21 bin ekmek üretimi yapacak kapasitede mobil fırın gönderiyoruz. Bu tır ihtiyaç olan yerlerde ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı noktalarda kullanılacak." dedi.





Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından mobil fırın yola çıktı.





Uğurlama törenine, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.