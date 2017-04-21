Suriye'ye İnsani Yardım

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, 17 tırdan oluşan insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.



Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, Öncüpınar Gümrük Kapısı önünde kurulan sıcak yemek noktasındaki törende gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyanın ilk günkü heyecanıyla devam ettiğini belirtti.



Mardin ve Kilis İl Müftülüğü tarafından temin edilen un yüklü 17 tırlık yardım konvoyunun insanların duyarlılığının en büyük izahı olduğunu anlatan Karatepe, tırlardan birinin Cilvegözü, 16'sının ise Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan gönderildiğini söyledi.



Suriye'de kiralanan fırınlarda günlük 40 bin, Kilis'teki fırınlarda da 60 bin ekmek üretildiğini bildiren Karatepe, tüm bunların yanında her gün 15 bin kişilik iki çeşit sıcak yemek gönderdiklerini ifade ederek, "Bu çağrıya icabet eden Mardin halkımızın küçükten büyüğe hepsine teşekkür ederiz. Allah ülkemizin o şirin beldesi olan ve tarih kokan yurdundaki kardeşlerimize huzur ve sükun versin." dedi.



Temin edilen malzemelerin de sınır ötesine göndermenin sevincini yaşadıklarını vurgulayan Karatepe, hayırseverlerden desteklerini esirgememelerini istedi.