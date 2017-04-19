Suriye'ye İnsani Yardım

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, "Sadakanız Olsun" yardım kampanyası kapsamında Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi gönderdi.



Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Mustafa Abacı, gazetecilere açıklamada, bölgeye gönderdikleri yardımların kanayan yaralara merhem olmasını umut ettiklerini ifade etti.



İnsanlığa maddi ve manevi destekte bulunmak gayesiyle koşturmayı ilke edindiklerini belirten Abacı, daima Suriye'deki mazlum, mağdur ve muhtaç insanların yanlarında olacaklarına değindi.



Bağışları bölge insanının temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladıkları dile getiren Abacı, şunları kaydetti:



"Hazırlamış olduğumuz yardım tırlarımızda 51 bin 500 ton un, bin battaniye, 375 muhtelif gıda kolisi, 2 bin 535 giyim malzemesi birçok insani yardım malzemesi bulunmaktadır. Desteklerinizle bölgeye ulaştıracağımız yardımlar kanayan yaraya inşallah merhem olacaktır.

Suriye'de yaşanılan insanlık dramına dur demek için daha önce de Cerablus, Çobanbey, Halep, İdlib, Atme gibi birçok bölgeye yardımlarını ulaştırmıştı ve ulaştırmaya devam edecek inşallah."