Suriye'ye İnsani Yardım

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, Elazığ, Manisa ve Kilis'ten temin edilen insani yardım malzemeleri ile Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.



İç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için hazırlanan yardım malzemelerinin bu ülkeye gönderilmesine devam ediliyor.



Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV iş birliğinde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, Elazığ ve Manisa'nın Soma ilçesinden temin edilen yardım malzemeleri, Kilis İl Müftülüğü'nün koordinesinde 13 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmekten oluşan yardımlar, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nın karşı tarafından yer alan tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledilerek sınır ötesine gönderildi.



Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırın diğer tarafında on binlerce Suriyelinin barındığını belirterek, bölgeye günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ile 60 bin ekmek göndermeye devam ettiklerini aktardı.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Halep'te insanlık ölmesin' sloganıyla başlatılan kampanyanın ilk günkü heyecanıyla devam ettiğini anlatan Karatepe, şunları kaydetti:



"Kampanyamız Türkiye'de ciddi anlamda rağbet gördü bu kapsamda Manisa ilimizin Soma ilçesi Türkiye'de önem arz eden bir ilçemiz çünkü orada yakın tarihimizde çok müessif bir kaza neticesinde ciddi anlamda yüreğimizi yakan bir hadise yaşandı. Bu hadiseyi yaşayan insanlarımız bana Bosna'daki kardeşlerimizi hatırlatıyor. Geçtiğimiz günlerde onlarda çok yoğun et yardımında bulundular. Sorduğumda 'Biz düşkünlüğün ve mağduriyetin ne olduğunu çok iyi biliyoruz' dediler. Soma ilçemizde aynı şekilde bu duyarlılığı gösterdi. Allah kendilerinden razı olsun."



Karatepe, Elazığ ve Somadan gönderilen 3 tır unun sınır ötesinde Suriye'de kiralanan fırınlarda ekmek yapıldığını daha sonrada bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade etti



Temin edilen malzemelerin de sınır ötesine göndermenin sevincini yaşadıklarını aktaran Karatepe, Kilis Müftülüğü olarak sınır ötesi için üretilen 40 bin ekmeği 60 bine 10 bin kişilik sıcak yemeği ise 13 bine ulaştırdıklarını, bu kapsamda da hayırseverlerden desteklerini esirgememelerini istedi.