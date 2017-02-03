Suriye'ye Insani Yardım

Kuveyt Kızılayı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen 15 tırlık yardım, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildi.



Yardımların hareketi öncesinde konuşan İHH İnsani yardım Vakfı körfez ülkeleri sorumlusu Vakar Necmettin, Suriyeli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve yardımda bulunduklarını söyledi.



Suriyeli aileler için 10 bin bebek kolisi ve 10 bin temizlik malzemesinin yer aldığı 15 tırı, Halep'ten tahliye edilerek İdlib'e gelen bölgenin kırsal kesimlerindeki ailelere dağıtılmak üzere gönderdiklerini kaydeden Necmettin, yardımların devam edeceğini belirtti.