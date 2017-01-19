Suriye'ye İnsani Yardım

"Halep İçin Harekete Geç" yardım kampanyası kapsamında Hayrat İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilciliği tarafından Halepliler için temin edilen yardımların yüklendiği 3 tır, törenle uğurlandı.



Derneğin Bölge Koordinatörü Abdullah Toprak, Paşabağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın gözü önünde Suriye'de 6 yıldır iç savaş yaşandığını söyledi.



Suriye savaşının başladığı ilk günden beri gerek Hayrat Vakfı gerekse Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak Suriye'deki mazlumlara umut olmak için çalıştıklarını anlatan Toprak, "Bugün bin 152'nci tırımız da yola çıktı. Şanlıurfa'dan gönüllülerin yaptığı bağışlarla bir hafta içerisinde 3 tır gönderiyoruz. Buradan tüm bağış yapanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak binlerce mazlum ailelere yardımlarımız devam ediyor." dedi.



Duaların ardından yardım tırları bölgeye gönderildi.