Suriye'ye İnsani Yardım

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, Erzincan Müftülüğünce temin edilen 33 tır insani yardım malzemesi törenle Suriye'ye gönderildi.



Gıda, un, yatak, battaniye, soba, kilim, ayakkabı, kıyafet, çocuk bezi ve mamadan oluşan yardım malzemelerinin yüklendiği 33 tırın gönderilmesi dolayısıyla çevre yolunda tören düzenlendi.



Törende bir konuşma yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan kampanyaya gösterilen duyarlılığın sevindirici olduğunu belirtti.



Yaşanan olayların ardından Türkiye'ye sığınan göçmenlerin bir kısmının çadır kent ve kamplara yerleştirildiğini, bir kısmının da hayırseverlerin desteğiyle kiralanan evlere yerleştirildiğini hatırlatan Malkoç, şunları söyledi:



"Türkiye'ye gelenler ve kamplara yerleşenler oldukça şanslı ama orada müthiş dram, sıkıntı ve zorluk var. Allah'a çok şükür ki Türkiye ve Türk milleti var. Buradakilere yaptığı hizmetin yanında oradaki milyonlarca mağdur insana da yardım ediyor. Hastalananları tedavi ediyor, ilaç ve yiyecek, içecek gönderiyor. Türkiye'deki yardıma koşan kurumların başında da Diyanet İşleri Başkanlığımız, Diyanet Vakfı geliyor. Hem dini hem psikolojik açıdan eğitim ve moral vererek o insanlara yardıma koştuğu gibi maddi açıdan da Türkiye genelinden yardım topluyor ve bölgeye gönderiyor. Bugün de Diyanet Vakfının 33 tırlık yardım konvoyunu yolcu edeceğiz inşallah. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu durum milletimizin fedakarlığını ve büyüklüğünü ortaya koyuyor."



Temennilerinin Suriye'ye, bölgeye ve dünyaya bir an önce barış ile huzurun gelmesi olduğunu vurgulayan Malkoç, bu manada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gayretlerini bütün Türk milleti gibi dünyanın da bildiğini anlattı.



Malkoç, tarih boyunca millet olarak hep mağdurların yanında olduklarını ve dara düşenlere yardım elini uzattıklarını belirterek, "Bu açıdan Türk milletine mensup olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gönlümüz bu yükün paylaşılmasını arz ediyor. İnsan hakları dendiğinde dünyada birçok konuşan, mangalda kül bırakmayan kurum ve kuruluşlar var ama bu olaylar karşısında sessiz kalmaları dünyanın vicdanını köreltiyor ve sızlatıyor." dedi.



Konuşmaların ardından insani yardım malzemesi yüklü tırlar, İl Müftüsü Mahmut Karatepe'nin yaptığı dualarla Suriye'ye yollandı.