Suriye'ye Insani Yardım

Kilis'te Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında temin edilen insani yardım malzemeleri tırlarla Suriye'ye gönderildi.



TDV Kilis Şubesi tarafından "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası çerçevesinde Mersin, Nevşehir ve Bursa'dan gönderilen yardım malzemeleri, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere verilmek üzere hazırlandı.



Gıda, yatak, battaniye, soba, ayakkabı, çocuk bezi ve mamadan oluşan yardım malzemelerinin yüklendiği 15 tır, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledildi.



İl Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırın diğer tarafında yaklaşık 170 bin Suriyelinin barındığını belirterek bölgeye günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ile 60 bin ekmek göndermeye devam ettiklerini belirtti.



Karatepe, "Halep'te insanlık Ölmesin" kampanyasıyla temin edilen 15 tır insani yardım malzemesinin Suriye'ye gönderildiğini söyledi.



Kampanyanın, hayır sahibi duyarlı insanların desteğiyle yoğunlaşarak devam ettiğini anlatan Karatepe, sınırın Suriye tarafında tam teşekküllü bir kampın TDV tarafından kurulmaya devam ettiğini aktardı.



Karatepe, gün içerisinde kente Mersin, Nevşehir ve Bursa'dan yardımlar geldiğini ve gelmeye devam ettiğini söyleyerek kendilerini en çok sevindiren durumun ise geçen günlerde yaptıkları gaz yağıyla çalışan sobaya ihtiyaç duyulduğu çağrısına Malezya'dan destek gelmesi olduğunu belirtti.



Bölgede yaşam mücadelesi verenlerin normal soba kullanmakta çok zorlandığını, bu nedenle gazyağıyla çalışan soba çağrısında bulunduklarını hatırlatan Karatepe, "Elhamdülillah Malezya'dan gelen ve o bölgede de TDV'nin bir anlamda partneri olan bir sivil toplum kuruluşu üyesi kardeşlerimiz ilimize gelerek durumu yerinde gördü ve bunun neticesinde bin sobanın bedelini kendileri karşıladı. Ayrıca iki tır un, bir tır battaniye, bir tır da muhtelif gıda olmak üzere dört tır bağışta bulundular. Bunun yanında bir de ambulans alma niyetleri var." diye konuştu.



TDV tarafından sınırın Suriye tarafında oluşturulan Diyanet İğde Kampının Vali İsmail Çataklı'nın da desteğiyle tüm altyapı çalışmalarının birkaç günde tamamlanacağını sözlerine ekledi.