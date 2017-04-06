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Suriye'ye Askeri Müdahale Seçenekler Arasında'
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Suriye'ye Askeri Müdahale Seçenekler Arasında'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İdlib'de yaşanan katliamın ardından Esad hedeflerine askeri müdahaleyi gözden geçirdiği açıklandı.

Suriye'ye Askeri Müdahale Seçenekler Arasında'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İdlib'de yaşanan katliamın ardından Esad hedeflerine askeri müdahaleyi gözden geçirdiği açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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