Suriye'ye 275 Ton Un Gönderildi

Türkiye Diyanet Vakfı ve Yozgat İl Müftülüğü tarafından 'Halep'te İnsanlık Ölmesi' yardım kampanyası adı altında Yozgat genelinde toplanan 11 tır içerisinde 275 ton un Kilis üzerinden Halep'e gönderildi. Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, 'Halep'te İnsanlık Ölmesi' yardım kampanyası ile Yozgat'tan Kilis'e gelen 11 tırdan oluşan yardım malzemesinin Suriye'ye gönderilme töreninde yaptığı konuşmada, "Yozgat ilimiz fevkalade sevindirici, güzel bir hayrını, muhtaçlara ulaştırmak, kardeşlerimize ulaştırmak maksadıyla buraya kadar teşrif ettiler. Toplanan 11 tır 275 ton un malzemesini 4 tırını Karkamış, 7 tırı da Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderiyoruz. Bu hayra öncülük eden başta Yozgat müftülüğümüze valiliğimiz, belediyelerimiz tüm emeği geçen diyanet vakfımıza gönülden şükran sunuyorum" dedi.



(Mehmet Ali Dağ /İHA)