Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" Oturumu - Mesut Barzani

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin konuşması DAVOS - 47. Dünya Ekonomik Forumu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" başlıklı oturumda konuştu.

Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme' Oturumu - Mesut Barzani

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin konuşması DAVOS - 47. Dünya Ekonomik Forumu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" başlıklı oturumda konuştu.

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