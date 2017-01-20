- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin konuşması DAVOS - 47. Dünya Ekonomik Forumu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" başlıklı oturumda konuştu.
Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" Oturumu - Mesut Barzani
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin konuşması DAVOS - 47. Dünya Ekonomik Forumu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" başlıklı oturumda konuştu.
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