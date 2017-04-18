Suriye Uçakları İdlip'in Kuzeyini Bombaladı, 9 Çocuk Öldü
- Suriye uçakları İdlip'in kuzeyini bombaladı, 9 çocuk öldüİDLİB - Suriye rejimine ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzey kesim yakınlarındaki Maara Hurme beldesini bombaladı.
- Suriye uçakları İdlip'in kuzeyini bombaladı, 9 çocuk öldü
İDLİB - Suriye rejimine ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzey kesim yakınlarındaki Maara Hurme beldesini bombaladı. Bombalamada aynı aileden 9 çocuk hayatını kaybetti.
Görgü şahitleri Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının iki konuta beş füze attığını bir evde bir aileden 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bir kadının da yaralandığını söyledi.