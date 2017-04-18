Suriye Uçakları Idlip'in Kuzeyini Bombaladı: 9 Çocuk Öldü
Suriye rejimine ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzey kesim yakınlarındaki Maara Hurme beldesini bombaladı.
Suriye rejimine ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzey kesim yakınlarındaki Maara Hurme beldesini bombaladı. Bombalamada aynı aileden 9 çocuk hayatını kaybetti. Görgü şahitleri Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının iki konuta beş füze attığını bir evde bir aileden 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bir kadının da yaralandığını söyledi.
(Abu Mucahit El Halebi / İHA)