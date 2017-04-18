Suriye Uçakları Idlip'in Kuzeyini Bombaladı: 9 Çocuk Öldü

Suriye rejimine ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzey kesim yakınlarındaki Maara Hurme beldesini bombaladı. Bombalamada aynı aileden 9 çocuk hayatını kaybetti. Görgü şahitleri Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının iki konuta beş füze attığını bir evde bir aileden 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bir kadının da yaralandığını söyledi.



(Abu Mucahit El Halebi / İHA)