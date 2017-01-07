Egemen Sancak'ın yönettiği "Suriye Tatlısı" tiyatro oyunu, Tiyatro Karakutu'da...



Kara Kutu'nun yeni oyunu 'Suriye Tatlısı' vicdanından göç etmek zorunda kalan herkesin hikayesidir.



Dolandırıcı karı koca Suat 'la Serpil'in yolları bir vurgun macerasında Semih'le kesişir. Sonra da roller beklenmedik bir biçimde değişir. Metropol acımasızdır, leş kokar. Hayatta kalabilmek için didinen Suriyeli Omar ise parayla kuşatılmış yaşantıların içinde, ölümüne avlanan bu insanların yaşamlarına girer. Suriye Tatlısı hem kandıran hem kandırılandır.



Yazan: Ersin Karahaliloğlu



Yöneten: Egemen Sancak



Oyuncular: Ali Erdinç, Deniz Yılmaz, Aytuğ Civan, Emir Baran Sezginer