Suriye Sınırında Ypg'lilerle Çatışma: 3 Terörist Öldü (4)
KAYMAKAMLIKTAN ANONSAkçakale Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki cami hoparlörlerinden vatandaşların can güvenlikleri için sınır hattında bulunmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı.
KAYMAKAMLIKTAN ANONS
Akçakale Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki cami hoparlörlerinden vatandaşların can güvenlikleri için sınır hattında bulunmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Kaymakamlık, ayrıca sınırdaki gelişmeler nedeniyle ilçede yapılacak düğünlerde havai fişek atılmasının yasaklandığını duyurdu.