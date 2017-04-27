Suriye Sınırında Ypg'lilerle Çatışma: 3 Terörist Öldü (3)

TSK: 1 ASKER HAFİF YARALI



Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin terör örgütü PYD'nin denetimindeki bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ndeki Tekçe Hudut Karakolu'nun gözetleme tepesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 1 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, saldırıya misliyle karşılık verildiği ifade edildi. Yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca 27 Nisan 2017 tarihinde muhtelif birliklerimize aşağıda belirtilen saldırılar gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan ya da roket olduğu değerlendirilen mühimmatla saldırıda bulunulmuştur. Saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış, tedavi maksadıyla süratle hastaneye sevk edilmiştir. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca sınır ötesinden yapılan hudut tacizi kapsamındaki saldırılara, meşru müdafaa kapsamında derhal misli ile mukabelede bulunulmuştur. Açık kaynaklarda; hain terör örgütünün saldırılarına karşılık olarak meşru müdafaa kapsamında yaptığımız misli ile mukabele atışları, Türkiye'nin saldırgan hareketleri olarak gösterilmeye çalışılmakta ve uluslararası kamuoyu yanlış yönlendirilmeye gayret edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki kararlı tutumu aynen devam edecektir."