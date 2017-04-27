Suriye Sınırında Ypg'lilerle Çatışma: 3 Terörist Öldü (2)

ŞANLIURFA'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye, Suriye'nin PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldı. Herhangi bir hasarın olmadığı bölgedeki askerlerin, atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına almasıyla çıkan çatışmada 3 YPG'li öldürüldü.



Akçakale'ye komşu Telabyad ile Kobani arasında bulunan ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin kontrolündeki bölgeden, saat 16.30 sıralarında Bilece Mahallesi'nde bulunan Tekçe Hudut Karakolu sorumluluk sahasındaki sınır hattında konuşlu tankın bulunduğu alana havan atışı yapıldı. Tanka isabet almazken YPG'li teröristler bu kez sınır hattındaki mevzilere, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.



Teröristlerin açtığı ateşe sınırda görevli askerler tarafından anında karşılık verildi ve çatışma çıktı. Bu sırada top atışlarıyla da havan atılan bölge ateş altına alındı. Kısa süren çatışmada 3 YPG'li öldürüldü.



Olayın ardından sınır hattına takviye görevliler sevk edilerek güvenlik önlemleri arttırıldı