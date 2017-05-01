Suriye Sınırında Türkiye Mevzi, Pyd Hendek Kazdı

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırına askeri araçlar için mevziler oluşturuldu. PYD ise, Telabyad'da sınıra hendek kazmaya başladı.



Telabyad'daki terör örgütü PYD/YPG'li teröristler tarafından geçen Perşembe günü Tekçe Hudut Karakolu'na havan ve roketlerle saldırı düzenlendi. Modüler beton duvar örülen sınır hattındaki saldırı sonrası Akçakale'de alınan güvenlik önlemleri genişletildi. Beton kulelerin inşa edilmesine başlandığı sınır hattındaki Hürriyet, Tatlıca ve Öncül mahallelerinde iş makineleriyle kazı yapıldı. İş makineleri tarafından oluşturulan mevzilere zırhlı askeri araçların konuşlandırılacağı belirtildi.



PYD, TELABYAD'DA HENDEK KAZDI



Sınırın Türkiye tarafında yoğun ve üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, Telabyad tarafından ise, PYD'liler hendek kazmaya başladı. Telabyad'daki iki iş makinesi, sınır hattına hendek kazdı.



- Şanlıurfa