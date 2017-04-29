Suriye' sınırında sessizlik hakim. Karşılıklı saldırılarla sınırın her iki tarafındaki insanlarda başlayan gerginlik, saldırıların durması ile yerini sessizliğe bıraktı.



Geçtiğimiz günlerde Ceylanpınar - Suriye sınırında bulunan Aksoy Hudut Karakoluna sınırın öbür tarafında bulunan PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırı düzenlenmişti. Yaşanan bu olayın ardından Ateş Oğlu Karakolundan PKK/PYD terör örgütüne ait mevzilere fırtına obüsleri ile karşılık verilmişti. Yaşanan bu olayın ardından ilçe halkı kısa süreli tedirginlik yaşamıştı. Ceylanpınar'da kısa süren tedirginliğin ardından yaşam normal akışına devam etmeye başladı. Obüs atışları nedeniyle kısa süreliğine de olsa korktuklarını ifade eden Aysel Kuruoğlu"Patlama sesini duyduğum zaman çok korkmuştum. Daha sonra atışların Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini duyunca korkularım sona erdi" diye konuştu. - ŞANLIURFA