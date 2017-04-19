Suriye Sınırında kan bağış Kampanyası



ŞANLIURFA - Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Belediye tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Suriye'nin Rasulayn ilçesinin sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Ceylanpınar belediyesine ait parkta devam eden kan bağış kampanyasına ilçe halkı yoğun destek veriyor. Ceylanpınar Belediyesi ile Şanlıurfa Kan Bağışı Merkezi tarafından yürütülen kan bağışının 21/04/2007 Cuma gününe kadar devam edileceği ifade edildi. Kan bağışının insanlar için yararlı olacağını ifade eden Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar "Bağışlayacağınız kanla belki de kaza geçirmiş ya da ameliyat olan bir insanın hayatını kurtaracaksınız. Kan bağışı insani bir yardım olmasının yanı sıra kendi sağlığınız için de çok faydalıdır." diye konuştu.

(UK-SD-Y)