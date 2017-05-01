Suriye Sınırında Askeri Hareketlilik

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevziler kazıldı.

Suriye Sınırında Askeri Hareketlilik

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevziler kazıldı.

Kaynak: Dunya.com

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