Suriye Sığınmacılar İçin "Görmezden Gelmeyin" Kampanyası

Türk Kızılayı Bolu Şubesi ve kentteki muhtar dernekleri tarafından, iç savaş nedeniyle Suriye'nin Halep kentinden sınır bölgesine göç eden sığınmacılar için başlatılan "Görmezden Gelmeyin" isimli yardım kampanyasında toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.



Kampanya kapsamında toplanan yaşam malzemelerinin yüklendiği tır, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Bolu Şubesinin önüne getirildi.



Yardım tırı, Bolu Müftüsü Orhan Genç'in ettiği dua sonrası sınır bölgesine gitmek üzere yola çıktı.



Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanı Abdullah Danışman, Suriye'den sınır bölgesine göç eden sığınmacı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye'den binlerce tır gittiğini anımsattı.



Bolu'dan da onlarca yardım tırının sınır bölgesine gittiğini bildiren Danışman, "Kızılay Şubesi olarak 2 Ocak'ta ihtiyaç sahipleri için özellikle battaniye, bebek bezi, bebek maması ve gıda üzerine bir kampanya başlatmıştık. Tırımızda da ağırlıklı olarak battaniye, yiyecek konserve, bebek bezi ve maması bulunmakta. Bir tır ama netice itibarıyla oradaki bir sürü hayati ihtiyacı karşılayan malzemelerden oluştu." dedi.



Danışman, Suriyeli sığınmacılar için yardımlarına devam edeceklerini belirterek, "Kadirşinas milletimiz bu konuda gayretli. Bir nevi seferberlik ilan edip ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan bir milletiz. Bolu da bu noktada üzerine düşeni yaptı." diye konuştu.