Suriye Saldırıdan İsrail'i Sorumlu Tuttu

Suriye, Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlenen hava saldırısı için İsrail'i sorumlu tuttu.



Suriye'nin Şam kentinde bulunan Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarına bugün hava saldırısı düzenledi. Suriye, saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail ise bu iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı. İsrailli bir bakan yaptığı açıklamada, Suriye'deki olayın İsrail'in Suriye'den Lübnan'daki Hizbullah'a silah sevkıyatını durdurmaya çalışma politikasına uygun olduğunu söyledi. - ŞAM