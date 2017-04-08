Suriye Rejiminin Kuşattığı Vaer'den Tahliyeler Devam Ediyor

- Vaer'de tajhliye olmak için meydanda bekleyen vatandaşlar

Tahliye olmak için bekleyenler ve eşyalarını hazırlayanlar

Otobüslere binenler ve eşyalarını yerleştirenler Beşşar Esed rejiminin kuşattığı ve ateşkesi yoğun şekilde ihlal ettiği Humus'taki Vaer semtinden tahliye edilecek askeri muhaliflerin ve sivillerin yer aldığı dördüncü kafile hareket etti.

Humus ilinin merkezindeki Vaer semtinden çıkan 2 bin 538 kişilik kafile, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen, Halep'in kuzeydoğu kırsalında yer alan Cerablus'taki Zoğara Sığınmacı Kampı'na doğru yola çıktı.



Vaer'den 55 otobüsle hareket eden kafilede 733 kadın, 871 çocuğun yanı sıra 55 hasta ve 12 yaralı bulunuyor.



Konvoya, yaralı ve hastaları taşıyan Suriye Kızılayına ait 12 ambulansın yanı sıra eşyaları taşıyan kamyonlar da eşlik ediyor.