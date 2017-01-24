- Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Caferi'nin konuşması ASTANA - Kazakistan'daki Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'deki ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştı. Toplantı sonrası Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi açıklamalarda bulundu.
Suriye Rejiminin BM Daimi Temsilcisi Caferi
- Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Caferi'nin konuşması ASTANA - Kazakistan'daki Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'deki ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştı.
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