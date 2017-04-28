Suriye Rejiminden Idlib'e Hava Saldırısı: 1 Ölü, 20 Yaralı

Suriye'de rejim tarafından İdlib kırsalındaki Sarmin kasabasına düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Esad rejimi, İdlib kırsalında hedef aldıkları Sarmin kasabasına dün gece yarısından sonra 4 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtilirken, bölgedeki binaların da zarar gördüğü açıklandı. Sivil savunma ekipleri, bir çocuk, bir aylık bir bebek ve bir adamın enkaz altından canlı kurtulduğunu açıkladı.



(Abu Mucahit El Halebi/İHA)