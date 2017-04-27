Suriye Rejim Güçlerine Ait Uçaklar İdlib ve Haleb'i Bombaladı: 20 Ölü

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının İdlib ve Halep civarını bombalaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.



Rejim güçlerine ait savaş uçakları sabahın erken saatlerinde Ma'arretü'n-Nu'man yakınlarındaki Suriye Üniversitesi Hastanesini bombaladı. Saldırı sırasında hastanede 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sağlık görevlisi de yaralandı. Bombardıman sonucu hastane tamamen tahrip oldu ve hizmet dışı kaldı.



Diğer taraftan, Halep ile Hama arasında bulunan Maar Shurin beldesinde cenaze töreni bombalandı. 4 kişi hayatını kaybetti. Birkaç kişi de yaralandı.



İdlib'in güneyinde Maarzita beldesinde tıp merkezi bombalandı ambulans mürettebatından 4 kişi hayatını kaybetti. Birkaç ambulans ve sivil savunma aracı yandı.



Serce de bombardımandan nasibini aldı. Hava saldırısında 2 çocuk, Han şeyhun yakınlarındaki Kefersecne'de 1 kadın ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. - HALEP