Suriye Rejim Güçleri, Kefr Taharim Kasabasında Hastaneyi Bombaladı: 14 Ölü

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları İdlib'in güney kırsalında bulunan Kefr Tahrim kasabasında bir hastaneyi bombaladı. Hastanede tedavi gören 14 kişi hayatını kaybetti. Hastane'de çalışan bazı sağlık görevlileri yaralandı.



Hastane, İdlib civarında 2 yüz bin kişiye hizmet veriyordu. Binanın kısmen tahrip olması sebebiyle Hastanenin hizmet veremediği belirtildi. Bombalama sebebiyle hastanedeki tıbbi malzemelerin de tahrip olduğu kaydedildi.



Esed güçleri sık sık muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgelerdeki hastaneleri bombalayıp felakete yol açıyor. - HALEP