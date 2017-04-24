Suriye Rejim Güçleri İdlib'i Vurdu: 10 Ölü, 6 Yaralı

HALEP (İHA) – Suriye'de rejim güçlerinin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybederken, 6 sivil de ağır yaralandı.



Suriye rejim güçleri, bugün İdlib'e bağlı Han Şeyhun kasabasına hava saldırısı düzenledi. Bir marketin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de ağır yaralandığı açıklandı. Kasabada büyük hasar oluşurken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. - HALEP