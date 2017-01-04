Suriye Plakalı Araçlara Verilen Geçici Plaka

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin"Ülkelerindeki olağanüstü haller nedeniyle ülkemize giriş yapan yabancılara ait araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi" konusu, 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, ilgili maddenin 'hangi ülkelerde olağanüstü hallerin yaşandığı ve olağanüstü hallerin süresi İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca müştereken hazırlanacak usul ve esaslarla belirlenir" fıkrası kapsamında Suriyeli vatandaşların beraberlerinde getirdikleri taşıtlara geçici trafik belgesi verilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.



İlk etapta 3 Nisan-31 Aralık 2015 tarihlerinde "geçerli olan uygulamanın görülen lüzum üzerine 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü durumun halen devam etmesi nedeniyle yönetmeliğin 51/A maddesi son fıkrası gereğince Geçici Trafik Belgesi verilmesi süresi 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bahse konu düzenlemeden yararlanmakta olan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaat ederek 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli yeni Geçici Trafik belgesi almaları gerekmektedir. Süresi bitmiş Geçici Trafik Belgesi ile trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilerek, belgelerini yenilemedikleri sürece trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir."