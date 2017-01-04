Suriye Ordusu İdlib'de Ateşkesin Dışında Tutulan Şam'ın Fethi Cephesi'ni Hedef Aldı





Suriye'de Halep'in rejim yanlısı güçlerin eline geçmesinin ardından gözler İdlib'e çevrildi. Rusya ve Türkiye'nin ara buluculuğunda varılan ateşkese rağmen Suriye ordusunun 3 Ocak'ta bölgeye hava operasyonu düzenlediği bildirildi.



Halep'ten kaçan muhalif savaşçıları da büyük oranda ağırlayan İdlib, Suriye iç savaşında muhaliflerin elinde kalan son büyük kent olarak dikkat çekiyor.



Ateşkesin dışında tutulan Şam'ın Fethi Cephesi adlı muhalif grup bombardımanı Rus jetlerinin düzenlediğini öne sürdü.



Yerel kaynaklar, ateşkesin ardından Sarmada semtine düzenlenen hava operasyonlarında Şam Fethi Cephesi'nin hedef alındığını ve en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



İdlib bölgesindeki en güçlü gruplardan biri olan El Nusra, 2016'da Şam'ın Fethi Cephesi ismini alarak El Kaide'den ayrıldığını açıklamıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Şamın Cephesini ordusu Suriye tutulan Silahlı çatışma aldı ateşkesin dışında hedef Suriyede iç savaş Fethi İdlibde Gepost: 03 januari 2017