Suriye Ordusu Halep'te Zaferini İlan Etti





Son otobüs Doğu Halep'ten ayrıldı ve Suriye ordusu zaferini açıkladı. Ordu sözcüsü yıkıntıların üzerine Suriye bayraklarının asılmasının ardından konuştu:



"Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Halep'te güvenliğe dönüldüğünü, şehrin terörden kurtarıldığını ve kalan teröristlerin de bölgeden çıkarıldığını ilan eder. Bu zafer teröre karşı savaşta bir dönüm noktasıdır."



Tahliyelerin başlamasının 8. gününde son kafile de İdlib'e doğru yola çıktı. Böylece zaman zaman kesintiye uğrayan operasyonda tahliye edilenlerin toplam sayısı 34 bini bulmuş oldu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Halepte Gepost: 22 december 2016