Suriye Ordusu: ABD, Kimyasal Silah Deposunu Vurdu; Yüzlerce Sivil Öldü

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre ABD, Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde kimyasal silah deposunu vurdu. Suriye ordusunun iddiasına göer saldırıda yüzlerce sivil öldü.

"ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU YÜZLERCE SİVİL ÖLDÜ"

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Deyr ez Zor kentindeki bir kimyasal silah deposuna yönelik saldırısında aralarında çocukların da olduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

DEAŞ'A AİT

Kimyasal silah deposunun DEAŞ'a ait olduğu da gelen bilgiler arasında.