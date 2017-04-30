Suriye Ordusu 10 Yerleşim Bölgesini Deaş'tan Aldı

Suriye ordusu, Humus'un doğusundaki 10 yerleşim bölgesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtardı.



Suriye ordusunun, çatışmaların yaşandığı Humus'un doğusunda 10 yerleşim bölgesini kurtardığı kaydedildi. Ordunun aynı zamanda, petrol ve doğalgaz depolarının da kontrolünü sağladığı öğrenildi. Suriye ordusu, ülkenin en büyük doğalgaz yatağı olan Şaer doğalgaz yatağının kontrolünü ele geçirmişti. - ŞAM