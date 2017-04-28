Suriye'nin Kuzeyinde Türkiye Protestosu

Suriye'nin kuzeyinde Kürtler Salı günkü hava operasyonu nedeniyle Türkiye'yi protesto ettiler.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtler Salı günkü hava operasyonu nedeniyle Türkiye'yi protesto ettiler

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