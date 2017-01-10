Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerinde DEAŞ terör örgütüne ait 3 barınma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 9 hede ateş altına alınarak imha edildi.
Suriye'nin Kuzeyinde Devam Eden Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine Ait...
Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerinde DEAŞ terör örgütüne ait 3 barınma yeri ile savunma ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 9 hede ateş altına alınarak imha edildi.
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