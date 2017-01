Suriye'nin Cable Şehrinde Şiddetli Patlama: En Az 10 Ölü

Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Cable şehrinde bomba yüklü bir araç yine dehşet saçtı. Düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise bu sayının 14 olduğunu açıkladı.



Esad rejiminin kalelerinden biri olarak kabul edilen bölgede en az 25 kişi de yaralandı. Akdeniz kıyısındaki bu bölgede şiddetli patlama nedeni ile bir çok bina ağır hasar gördü.



Geçtiğimiz Mayıs ayında Jable ve diğer sahil şehri Tartus'ta IŞİD'in üstlendiği eş zamanlı intihar saldırılarında toplam 170 kişi hayatını kaybetmişti.



Esad rejiminin kaleleri olarak kabul edilen bu iki şehrin diğer önemli bir özelliği de Rusya'nın Akdeniz'e açılan tek askeri üssüne ev sahipliği yapması.



#Breaking explosion reported in Jableh, south of the Russian airbase #Syria pic.twitter.com/QFAurVePmh— Michael Horowitz (@michaelh992) January 5, 2017



Auteur: euronews-tr



