Suriye'nin Barada Vadisi'nde 7 Bin Kişi Yerinden Edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de rejimin, Halep'i ele geçirdikten sonra saldırılarını yoğunlaştırdıkları başkent Şam'daki Barada Vadisi'nde çatışmalar nedeniyle en az 7 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Barada Vadisi'ndeki çatışmalar nedeniyle Şam ve çevresindeki bölgelerin ana su kaynağının da zarar gördüğünü ve bölgede 22 Aralık'tan bu yana su kesintisi yaşandığını ifade etti.



Yaklaşık 45 bin kişinin yaşadığı Barada Vadisi'nde çatışmalar nedeniyle en az 7 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Dujarric, BM'nin kent ve çevresinin su ihtiyacının üçte birini karşılayabildiğini sözlerine ekledi.



Muhaliflerin kontrolündeki Barada Vadisi'ni kuşatan İran destekli Hizbullah örgütü, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta gece yarısı yürürlüğe giren ateşkesi de ihlal ederek bölgede saldırılarına devam etmişti.



İki hafta öncesine kadar rejim güçleri, Şam'a su akışının engellenmemesi karşılığında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye sınırlı miktarda gıda girmesine izin veriyordu ancak Hizbullah 27 Aralık'ta Barada Vadisi'ndeki Ayn el-Fica pınarına saldırarak buradaki pompa ve depolara zarar vermişti.



Bunun ardından başkentin tümünde sular kesilmişti. Rus mühendislerin tamirat için bölgeye girmelerine Hizbullah engel olmuştu.



Şam'daki su ihtiyacı tankerlerle taşınarak karşılanıyor.



Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu 80-100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik alanı oluşturuyor.



Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, tüm giriş çıkışları kapatmıştı.



Etrafı yüksek dağlarla çevrili Barada Vadisi'nde bulunan 10 köyü muhalifler kontrol ediyor.