Suriye Muhalifleri Sözcüsü Aridi'den Astana Açıklaması

ASTANA (İHA) – Suriyeli muhalif sözcüsü Yahya El Aridi, "Eğer taraflar Suriye halkının son 6 yılda çektiklerine önem vermezlerse, eğer ateşkes teyit edilmezse, Suriye'deki yıkım dikkate alınmazsa, bütün çabalar boşa gider" dedi.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye görüşmeleri devam ederken, Suriyeli muhalif sözcüsü Yahya El Aridi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yahya El Aridi, kendisinin muhalifler adına değil, 6 yıldır bu acıyı çeken herkes adına, dünyanın her bir tarafına dağılmış Suriye vatandaşları adına konuştuğunu söyledi. Muhaliflerin ne söylediğine önem verilmezse bu uğraşıların boşa gideceğini aktaran Aridi, yalnızca barış istediklerini dile getirdi.



Tarafların sonuç bildirisi üzerinde çalıştıklarını belirten Yahya El Aridi, sonuç bildirisinde tarafların itiraz ettikleri bazı konuların bulunduğunu bu konuda bir anlaşmaya varılması halinde toplantının bugün bitebileceğini söyledi. İran ve Suriye'nin projelerini henüz tamamlamadıklarına işaret eden Aridi, herkesin DEAŞ'ı ortak düşman olarak kabul ettiğine vurgu yaparak, "DEAŞ, insanları öldüren, bazı toprakları ele geçiren terörist bir örgüt olarak kabul ediliyor. Suriye'de kimisi İran'ın, kimisi de Suriye rejiminin güdümünde olduğu milisler var. Bunlar Suriye'de aynı şeyleri yapıyor. Bunların istisna tutulması durumunda Suriye'de acı ve trajedi devam edecektir" dedi.



İran'dan söylediklerinin arazide uygulamasını beklediklerini belirten Aridi, garantör tarafların daha çok kendi gündemlerine önem verdiklerini ancak asıl yapmaları gereken şeyin muhaliflerin isteklerine önem vermek olduğunu aksi takdirde bu çabaların boşa gideceğine vurguladı. Aridi, "Çok iyi anlamanız gereken genel bir şey söylemek istiyorum. Garantör taraflar, görüşmeye katılan taraflar daha çok kendi eski gündemlerine önem veriyorlar. Eğer taraflar Suriye halkının son altı yılda çektiklerine önem vermezlerse, eğer ateşkes teyit edilmezse, Suriye'deki yıkım dikkate alınmazsa, bütün çabalar boşa gider. Dünyanın bunu bilmesini istiyorum. Ben burada ne muhaliflerin, ne de Suriye rejimine bağlı olanlar adına konuşuyorum. Ben dünyanın çeşitli taraflarına dağılmış Suriye vatandaşları adına konuşuyorum. Suriyeliler yoruldu. Altı yıldır acı çekiyorlar. Eğer bunları kimse dikkate almazsa, eğer bunları kendileri için öncelikli olarak kabul etmezlerse, bütün çabalar boşa gider" dedi.



Aridi, muhaliflerin ateşkesin nasıl kurulması gerektiği konusunda çok ince detaylar üzerinde çalıştıklarını belirterek, onların ne dediklerine kulak verilmesi halinde Suriye bir ateşkesin olacağını söyledi. Sonuç bildirgesinde bir imza atmayacağını kaydeden Aridi, bildirgenin Rusya, Türkiye ve İran'la birlikte düzenleneceğini söyledi. Eğer sonuç bildirgesi üzerinde anlaşmaya varılırsa toplantının bugün bitebileceğini sözlerine ekledi. - ASTANA