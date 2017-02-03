Suriye Muhalefetinden Ankara'da Cenevre Toplantısına Hazırlık

Türkiye ve Suriye muhalefetinin temsilcileri, Suriye'nin toprak bütünlüğünün aleyhinde çalışan "ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhaliflerin" bu ay içinde Cenevre'de yapılması öngörülen toplantıda yeri olmadığını vurguladı.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye askeri ve siyasi muhalefet temsilcileriyle Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, 23-24 Ocak'ta Astana'da düzenlenen toplantının sonuçları değerlendirildi.



Ateşkesin denetlenmesi amacıyla kurulması kararlaştırılan üçlü mekanizmanın işleyişine ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantıda, rejimin ateşkes ihlalleriyle kazandığı toprakların kabul edilemez olduğunun vurgulandığı bildirildi.



Kaynaklar, toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğünün aleyhinde çalışan "ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhaliflerin" bu ay Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelere katılmaması gerektiğinin altının çizildiğini ifade etti.



Cenevre Bildirisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan siyasi çözümün yerleşik parametrelerine yönelik girişimlere izin verilmemesine vurgu yapıldığını dile getiren kaynaklar, şunları aktardı:



"Bu çerçevede, siyasi sürecin 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca, sırasıyla, siyasi geçiş, yeni anayasa ve seçimler şeklinde hayata geçirilmesi yolundaki, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu tarafından da benimsenen temel hedefin altı çizilmiştir. Yukardaki temel ilkeler hilafına Suriye'nin müstakbel idari yapılanmasından bu aşamada söz edilmesinin, bu meyanda 'yeni anayasa, özerklik, federalizm' gibi söylemler benimsenmesinin, bazı çevrelerin tek taraflı gündemlerine hizmet etme tehlikesi taşıdığına dikkat çekilmiştir. Ülkemiz bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya ve ihtilafın siyasi çözümle sona erdirilmesi için çabalarını sürdürmeye devam edecektir."



Toplantıya, Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Astana toplantısına katılan askeri grupların temsilcileri, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Suriye Türkmen Meclisi başkanları katıldı.