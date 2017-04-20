Suriye Konulu Üçlü Toplantı Ertelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 24 Nisan'da ABD, Rusya ve BM arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Suriye konulu toplantının ertelendiğini, aynı gün Rusya ile görüşme yapılacağını söyledi.



Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 24 Nisan'da yapılacak üçlü toplantının tarih ve koşulların uygun olmaması nedeniyle ertelendiğini belirtti.



BM Temsilcisi, "Bunun yerine Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov ile yoğun görüşmeler olacak. Astana ve Cenevre süreçlerini ele alacağız." dedi.



ABD'nin toplantıya katılmamasına ilişkin bir soru üzerine Mistura, "ABD'nin pazartesi günü bu toplantıya neden katılmayacağını açıkçası onlara sormalısınız." yanıtını verdi.



Mistura, Cenevre 6 görüşmelerini, sahadaki gelişmelere göre, gelecek ay içinde uygun bir tarihte başlatma hedeflerinin değişmediğini kaydetti.



Cenevre 5 görüşmeleri, 22 Mart-1 Nisan'da düzenlenmişti.