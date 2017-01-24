Suriye Konulu Astana Toplantısının Ardından

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerinde, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'de 30 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan ateşkesin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir taahhüt ortaya koyduğunu belirtti.



Astana'daki görüşmelerin sonunda gazetecilere açıklama yapan de Mistura, ateşkesi destekleme mekanizması için parametleri oluşturmak amacıyla üç tarafın yakında Astana'da bir araya geleceğini kaydetti.



De Mistura, "Astana görüşmelerinde, Rusya, İran ve Türkiye ateşkesin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir taahhüt ortaya koydu." ifadelerini kullandı.



Tüm taraflara "Siyasi sürecin eksikliği nedeni" ile bir başka ateşkes ihlaline izin vermemeleri tavsiyesinde bulunan de Mistura, uluslararası topluma da siyasi müzakereler için bir araya gelme çağrısında bulundu.



Öte yandan, rejimin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi de görüşmelerin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.



"Astana toplantısının çatışmaların belli bir süre durması hedefine ulaştığını düşünüyoruz." diyen Caferi, toplantının bu süre içinde taraflar arasında yeni görüşmelere zemin teşkil edeceğini söyledi. Caferi, Türkiye, Rusya ve İran'ın kabul ettiği ortak bildiriyi desteklediklerini kaydetti.