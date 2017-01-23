Suriye Konulu Astana Toplantısı

ASTANA/ Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde gerçekleştirilen Suriye konulu toplantı, dolaylı görüşmeler devam ediyor.



Askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD'nin katılımıyla TSİ 11.00 sularında başlayan doğrudan görüşmelerin ardından, dolaylı görüşme sürecine geçilmişti.



Dolaylı görüşmeler çerçevesinde muhalefet heyeti, Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) delegasyonlarıyla ortak toplantı yaptı.



Muhalifler, görüşmede, rejimin ateşkesi ihlal ettiği bölgelerin ayrıntılı şekilde haritada işaretlendiği bir rapor sundu.



Muhalefet heyeti, rejimin ve İran destekli Hizbullah milislerinin 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesten sonra ele geçirdiği yerlerden çekilmesi talebini yazılı olarak iletti.



Rejim kuşatmasındaki bölgelere insani yardım ulaştırılması da talep eden muhalifler, Esed yönetiminin cezaevinde tuttuğu 13 bin kadın siyasi mahkumun da bir an evvel serbest bırakılmasını kayıtlara geçirdi.



Muhalefet heyeti, ülkedeki İran askerlerinin ve Tahran destekli yabancı grupların da ülkeden çıkartılması taleplerini sundu.



Türk, Rus ve BM yetkililerinden oluşan heyet, bu talepleri kayıtlara geçirdi.



Ardından tüm taraflar, görüşmelere 2 saatlik ara verdi. 1 saat önce yeniden toplan heyetlerden Rusya ve BM yetkilileri, muhaliflerin taleplerini rejim tarafıyla görüşmeye başladı.



"Rusların sorularına açıklık getirdik"



Görüşmelerde yer almaya devam eden Suriye Askeri Muhalefeti Heyeti üyesi Mamun Hac Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Şimdi Rusya'yı test ediyoruz. 30 Aralık'tan beri Rusya savaşan taraftan, görüşmelerde garantör bir ülkeye dönüştü. Şu an, Rusya (İran destekli) bu milislere sözüne geçirebilecek mi onu bekliyoruz. Şu ana kadar yapamamıştı. Astana'da şu ana kadar umutlu olarak beklememizin nedeni, ailelerin isteği belki yerine gelir mi diye düşünmekten."



Musa, Astana'ya ateşkesin uygulanmasını sağlamak için geldiklerini ve bu konuda somut sonuçlar elde edene kadar diğer konuları görüşmeyeceklerini ifade etti.



Rus yetkililere görüşmede özellikle Şam'ın Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi ile Humus'un Vaer bölgeleri gibi ateşkes ihlallerinin bölgeleri anlattıklarını kaydeden Musa, şöyle devam etti:



"Ruslar az da olsa olumlu yaklaştılar. Ama kafalarında bazı sorular vardı. Bunlara açıklık getirdik. Barada Vadisi'nde Şam'ın Fethi Cephesi (eski adıyla Nusra Cephesi) değil Özgür Suriye Ordusu gruplarından Güney Cephesi ve diğer askeri grupların olduğunu Ruslara açıkladık."



Türkiye ve Rusya öncülüğünde bu sabah başlayan görüşmelerin yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.



Dolaylı görüşmelerden olumlu netice alınması ve kararların uygulanması halinde, siyasi müzakerelerin önü açılmış olacak.