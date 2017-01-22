BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile bir araya geldi.



Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdrahmanov, Suriye görüşmelerinde ülkesinin BM'yi lider katılımcı olarak gördüğünü ve Astana toplantısının Cenevre görüşmelerine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.



Mistura da Suriye konulu görüşmelerin Astana'da yapılması fikrini desteklediği için Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e teşekkürlerini iletti.



Abdrahmanov ayrıca Türkiye, İran ve Rusya heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.



Türkiye, Rusya, ABD ve İran heyetlerinin de katılacağı Suriye konulu Astana toplantısı yarın Rixos Otel'de başlayacak. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, basına kapalı gerçekleşecek görüşmelerin salı günü öğleden sonra tamamlanacağını açıkladı.