Suriye Konulu Astana 4 Toplantısı Öncesi Teknik Görüşmeler

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Suriye konulu 4. tur toplantı öncesinde, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Tahran'da teknik görüşmeler gerçekleştirdi.



İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18-19 Nisan'da yapılan görüşmelerde siyasi çözüm ve "terörle mücadele" konularının ele alındığı belirtildi.



Açıklamada, "Tahran'da düzenlenen oturumlarda, İran, Rusya ve Türkiye heyetleri, başta ateşkes anlaşması ve uygulaması olmak üzere, esir ve kaçırılanların mübadelesi gibi konuları değerlendirdiler." denildi.



Görüşmelerde Birleşmiş Milletler'den (BM) de bir uzman heyetin gözlemci olarak hazır bulunduğu bildirilen açıklamada, 2 Mayıs'ta üç garantör ülkenin bir hazırlık toplantısı yapacağı belirtildi.



Astana'da 14-15 Mart'ta düzenlenen 3. tur toplantıda taraflar, İran'ın da Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra ateşkesin garantörü olmasında anlaşmıştı.



Ankara ve Moskova'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık 2016'da yürürlüğe girmişti. Esed rejimi güçlerinin ateşkesi ihlal etmesi üzerine, Astana'da 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde bir toplantı düzenlenmişti.



Ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan Türkiye, Rusya, İran, BM muhalefet ve rejim heyetleri, ateşkesi izlemek için üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.



6 Şubat'ta Türk, Rus ve İranlı heyetlerin katıldığı toplantıda, izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.



15-16 Şubat'taki 2. Astana toplantısında, tüm taraflar, yeniden bir araya gelmişti.



Astana 4 toplantısının 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.