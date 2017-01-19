Suriye İçin "Vatan Beşinci Konferansı"

Suriye'deki insani durum ve sığınmacıların entegrasyonu konularını ele almak üzere düzenlenen "Vatan Beşinci Konferansı" İstanbul'da başladı.



Vatan Derneği tarafından Norveç ve Hollanda dışişleri bakanlıklarının yanı sıra Türk hükümetinin fahri himayesinde başlayan konferansta, Suriye'de halihazırdaki olayların insani ve sivil çalışmalara yansımaları, ortak çalışma atölyeleriyle ülkede yaşanan sorunların giderilmesi, Suriyeli sığınmacıların bulundukları toplumlara entegrasyonu konularının ele alınacağı ifade edildi.



Vatan Derneği Başkanı Muaz es-Sibai, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, bu seneki konferansın "sürdürülebilir etki" sloganıyla düzenlendiğini ifade ederek, "Çalışma önceliklerimiz arasında toplum ve hedef kitle üzerinde en kısa sürede en iyi etkiyi bırakmak." dedi.



Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Temsilcisi Ahmed Ramazan da siyasi geçiş sürecinin Suriyeliler için gerekli olduğunu söyledi. Ramazan, şöyle konuştu:



"Bu konuda umut etmek yeterli değil. Katliam ve yıkımı durdurmak için uluslararası toplumun gerçek anlamda rol oynaması gerekiyor. Ayrıca siyasi geçiş kapsamındaki kararların etkinleştirilmesi ve abluka altındakilere yardım malzemelerinin ulaştırılması için uluslararası ve diplomatik hareketliliğe ihtiyacımız var."



Ramazan, muhalifler olarak siyasi çözümün desteklenmesi ve ateşkes için güvence verilmesi adına her türlü baskının yapılması ve ihlalleri gerçekleştirenlerin yargılanması konusunda kararlı olduklarını aktardı.



BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi OCHA Türkiye Direktörü Trond Jensen ise uluslararası ve bölgesel yardım kuruluşlarının, Suriyelilere kendi ülkelerinde iken yardım malzemelerini ivedilikle ulaştırması gerektiğini vurgulayarak, bunun da kurumlar arasındaki koordinasyon ile sağlanabileceğini ifade etti.



Norveç sivil toplum örgütü NORWAC temsilcisi Bilal el-Cabiri de insani yardım kurumları olarak ortak sorumluluklarının, ihtiyaç sahiplerine olabilecek en fazla yardımı ulaştırabilme hedefiyle faaliyetlerin düzenlenmesi olduğunu ifade etti.



Cabiri, ülkedeki mevcut durumun, ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık ve sivil hizmetler ulaştırabilmek için yeni stratejiler geliştirmeye zorladığını kaydetti.



Suudi Arabistanlı din adamı Selman el-Avde ise Suriye halkının dağların bile tahammül edemeyeceği bir sabır gösterdiğini söyleyerek, "Suriye halkı, mücadelede kararlılığını ispat etti. Öte yandan dünyada Suriye halkına diz çöktürmek için müdahale etmeyen bir ülke kalmadı." şeklinde konuştu.



Söz konusu konferans cumartesi günü sona erecek.