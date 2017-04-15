Suriye: Hedef 30 Bin Sivil





Suriye'de muhaliflerle Esad rejimi arasında varılan anlaşma üzerine kuşatma altında olan 4 kasabadaki siviller tahliye ediliyor.



Fua et Kefraya'dan ayrılan 16.000'e yakın kişi rejimin kontrolü altındaki bölgelere taşındı. Büyük bölümü başkent Şam ve Lazkiye çevresine yerleştirildi.



Varılan anlaşma çerçevesinde bu tahliyelere karşılık olarak, rejim askerleri tarafından kuşatılan Zabadani ve Madaya'daki siviller de tahliye edildi. Bu bölgede yaşayanlarsa halen muhaliflerin kontrolüne bulunan İdlib yakınlarına taşındı.



Tahliyeler gündüz saatlerinde olduğu gibi gece karanlığında da konvoylar halinde devam ediyor.



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Tags: bin sivil Hedef Beşar Esad Suriye: Suriye Suriyede iç savaş Gepost: 15 april 2017