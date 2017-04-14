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Suriye Havayolları Uzun Menzilli Uçak Satın Aldı
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Suriye Havayolları Uzun Menzilli Uçak Satın Aldı

İç savaşın devam sürdüğü ülkede, Suriye Havayolları Airbus A340 tipi uçak satın aldı.

Suriye Havayolları Uzun Menzilli Uçak Satın Aldı

İç savaşın devam sürdüğü ülkede, Suriye Havayolları Airbus A340 tipi uçak satın aldı. Uçak ilk yurt dışı seferini de gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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