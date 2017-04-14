Suriye Havayolları Uzun Menzilli Uçak Satın Aldı
İç savaşın devam sürdüğü ülkede, Suriye Havayolları Airbus A340 tipi uçak satın aldı.
-
Altın durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
Polis olmak isteyenler dikkat! POMEM'e başvuru süresi uzatıldı
-
Trafik sigortasında önemli gelişme! İşlem yapmayana büyük ceza
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
'Canısı'nın İbrahim Erkal paylaşımı yürek dağladı