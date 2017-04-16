Suriye Hapishanelerindeki Filistinliler

Suriye'deki Filistinliler için Çalışma Grubu, ülkede 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle yaşanan olaylar neticesinde Suriye hapishanelerinde bin 183 Filistinlinin bulunduğu belirtti.



Londra merkezli Suriye'deki Filistinliler için Çalışma Grubu, yayımladığı raporda, "Kayıt altına alınan rakamlara göre, ülkede 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle Suriye hapishanelerinde bin 183 Filistinli tutuluyor." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Filistinlilerin, bireysel gözaltılar, Suriye rejimine ait kontrol noktalarında, rejim güçlerinin çeşitli kent ve köylerde düzenlediği baskınlarda ya da keyfi alıkoyma şeklinde gözaltına alındığı belirtildi.



Suriye hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadıklarının tüm açılardan savaş suçu derecesinde olduğu vurgulanan açıklamada, akıbeti meçhul yüzlerce Filistinlinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Suriye'de halihazırda 450 bin Filistinli sığınmacı bulunuyor ve bu sığınmacıların yüzde 95'i tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyor.