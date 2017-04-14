Suriye Görüşmeleri, Durdurulabilir"

– Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı, eski Federal Güvenlik Servisi generali Vladimir Cabarov, Cenevre ve Astana'da yapılan Suriye barış sürecine ilişkin görüşmelerin ABD ve Türkiye'nin bu konudaki tutumları belirleninceye dek durdurulabileceğini öne sürdü.



Cabarov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye görüşmelerine devam edilip edilmeyeceğinden emin değilim. Türkiye'nin bu konudaki tutumu henüz belli değil. ABD'nin de tutumu şu ana dek belirlenmedi, büyük olasılıkla ABD yönetimi İdlib'de yaşanan kimyasal saldırının soruşturulmasının sonuçlarını bekleyerek tüm tarafların suçlu olduğunu öngören kararına varacak" dedi. - Moskova